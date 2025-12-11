На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Доклад Путину от штурмовиков в Северске прервался из-за радиопомех ВСУ

Герасимов: доклад бойцов Путину прервался из-за воздействия РЭБ ВСУ
true
true
true
close
Гавриил Григоров/РИА Новости

Доклад президенту РФ Владимиру Путину от военнослужащих штурмовых подразделений в Северске Донецкой народной республики (ДНР) был прерван в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских войск. Об этом рассказал начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

«Это воздействие РЭБ противника», — уточнил он.

Позже российские военные снова подключились по видеосвязи. Командир штурмовой роты 3-го мотострелкового батальона лейтенант Наран Очиргоряев доложил, что в ходе взятия под контроль Северска бойцы освободили 115 жилых строений, 208 технических строений, доломитный завод. В этих действиях участвовали 28 штурмовых групп численностью 84 человека.

9 декабря Telegram-канал Mash рассказал, что ВС РФ завершили освобождение города Северска в ДНР. Отмечалось, что под контроль России перешла вся территория населенного пункта. Бойцы 6-й и 7-й казачьих бригад сообщили изданию, что одними из первых вошли в город и успешно нейтрализовали элитную 81-ю отдельную аэромобильную бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ). Практически все украинские силы покинули город, в нем остались только незначительные группы, которые прячутся в подвалах и зданиях.

Ранее военкор Коц призвал Славянск и Краматорск приготовиться после взятия Северска.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами