Доклад Путину от штурмовиков в Северске прервался из-за радиопомех ВСУ

Доклад президенту РФ Владимиру Путину от военнослужащих штурмовых подразделений в Северске Донецкой народной республики (ДНР) был прерван в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских войск. Об этом рассказал начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

«Это воздействие РЭБ противника», — уточнил он.

Позже российские военные снова подключились по видеосвязи. Командир штурмовой роты 3-го мотострелкового батальона лейтенант Наран Очиргоряев доложил, что в ходе взятия под контроль Северска бойцы освободили 115 жилых строений, 208 технических строений, доломитный завод. В этих действиях участвовали 28 штурмовых групп численностью 84 человека.

9 декабря Telegram-канал Mash рассказал, что ВС РФ завершили освобождение города Северска в ДНР. Отмечалось, что под контроль России перешла вся территория населенного пункта. Бойцы 6-й и 7-й казачьих бригад сообщили изданию, что одними из первых вошли в город и успешно нейтрализовали элитную 81-ю отдельную аэромобильную бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ). Практически все украинские силы покинули город, в нем остались только незначительные группы, которые прячутся в подвалах и зданиях.

Ранее военкор Коц призвал Славянск и Краматорск приготовиться после взятия Северска.