Собянин сообщил об атаке беспилотников на Москву

Собянин: силы ПВО сбили два дрона, летевших на Москву
Shutterstock

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), которые летели на Москву. Об этом в своем канале в мессенджере Max заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Незадолго до этого сообщалось, что временные ограничения ввели в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево, расположенного в Московской области. Решение было принято в связи с введением плана «Ковер».

Рано утром 9 декабря БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Чебоксары. Изначально сообщалось о четырех пострадавших, впоследствии их число выросло до 14. Кроме того, в городе оказались повреждены здания и припаркованные рядом автомобили. По информации СМИ, удары по населенному пункту наносились с помощью дронов типа «Лютый», при этом один из них «целенаправленно летел» в жилой дом. В других регионах России за минувшую ночь сбили 121 вражеский беспилотник. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

