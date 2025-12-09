На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Чувашии введут режим ЧС после атаки дронов в Чебоксарах

Премьер Чувашии Артамонов: режим ЧС введут в регионе после атаки в Чебоксарах
Телеграм-канал »Подъём»

В Чувашии введут режим чрезвычайной ситуации (ЧС) для ликвидации последствий атаки украинских дронов на Чебоксары, в ходе которой пострадали девять человек и были повреждены дома. Об этом сообщил премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что находится на постоянной связи с главой Чувашской Республики Олегом Николаевым.

«По его (Николаева. — «Газета.Ru») решению будем вводить чрезвычайную ситуацию регионального уровня, чтобы мобилизовать все ресурсы для защиты населения и оперативно восстановить последствия», — написал он.

Ранним утром 9 декабря украинские беспилотники атаковали жилые дома в Чебоксарах. В результате девять человек, включая ребенка, пострадали. Кроме того, здания и припаркованные рядом автомобили получили повреждения. По данным СМИ, город атаковали БПЛА типа «Лютый», один из которых, как утверждается, «целенаправленно летел» в жилой дом. В других регионах России тем временем за ночь сбили 121 беспилотник. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее жительница Чебоксар раскрыла подробности утреннего налета украинских дронов.

