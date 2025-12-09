На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Опасность атаки БПЛА ввели на территории Орловской области

МЧС РФ: в Орловской области объявили угрозу атаки беспилотников
Shutterstock

Опасность атаки дронов объявили в Орловской области. Об этом сообщается в приложении МЧС РФ.

«Внимание! Опасность атаки БПЛА (беспилотных летательных аппаратов — «Газета.Ru»)! На территории Орловской области», — говорится в объявлении.

На этом фоне жителей региона призвали быть бдительными.

Утром 9 декабря в Ставропольском крае также объявили беспилотную опасность. Губернатор региона Владимир Владимиров попросил граждан следить за передаваемыми сообщениями.

По данным министерства обороны РФ, дежурные средства противовоздушной обороны за ночь перехватили 121 украинский дрон самолетного типа над территорией страны. Больше всего БПЛА — 49 — уничтожили в Белгородской области. В Крыму сбили 22 летательных аппарата, в Рязанской области — 10, в Воронежской области — девять, над акваторией Каспийского моря — восемь. По пять целей нейтрализовали в Ростовской области и Калмыкии, четыре — в Нижегородской области, три — в Липецкой области. В Краснодарском крае и Курской области ликвидировали по два беспилотника, в Тульской и Брянской областях — по одному.

Ранее в Чувашии в результате атаки украинских БПЛА пострадали девять человек.

