Жителей Ставропольского края предупредили об угрозе атаки БПЛА

Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявили на всей территории Ставропольского края. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Владимир Владимиров.

«На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность», — говорится в заявлении, опубликованном в 8:43 мск.

Глава региона призвал жителей следить за передаваемыми сообщениями.

Дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 9 декабря перехватили и уничтожили 121 украинский дрон самолетного типа над территорией РФ. По информации министерства обороны страны, больше всего целей — 49 — нейтрализовали в Белгородской области. В Крыму ликвидировали 22 беспилотника, в Рязанской области — 10, в Воронежской области — девять. Еще восемь БПЛА сбили над акваторией Каспийского моря, по пять — в Калмыкии и Ростовской области, четыре — в Нижегородской области. В Липецкой области отразили атаку трех дронов, в Курской области и Краснодарском крае уничтожили по два летательных аппарата, а в Брянской и Тульской областях — по одному.

Ранее обломки сбитого БПЛА повредили многоэтажный жилой дом в Чебоксарах.