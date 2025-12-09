На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жителей Ставропольского края предупредили об угрозе атаки БПЛА

Владимиров: в Ставропольском крае объявили беспилотную опасность
true
true
true
close
Shutterstock/Wirestock Creators

Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявили на всей территории Ставропольского края. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Владимир Владимиров.

«На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность», — говорится в заявлении, опубликованном в 8:43 мск.

Глава региона призвал жителей следить за передаваемыми сообщениями.

Дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 9 декабря перехватили и уничтожили 121 украинский дрон самолетного типа над территорией РФ. По информации министерства обороны страны, больше всего целей — 49 — нейтрализовали в Белгородской области. В Крыму ликвидировали 22 беспилотника, в Рязанской области — 10, в Воронежской области — девять. Еще восемь БПЛА сбили над акваторией Каспийского моря, по пять — в Калмыкии и Ростовской области, четыре — в Нижегородской области. В Липецкой области отразили атаку трех дронов, в Курской области и Краснодарском крае уничтожили по два летательных аппарата, а в Брянской и Тульской областях — по одному.

Ранее обломки сбитого БПЛА повредили многоэтажный жилой дом в Чебоксарах.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами