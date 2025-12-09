Вооруженные силы (ВС) России наступают практически на всех направлениях в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в видеоролике Минобороны.

«Войска объединенной группировки продолжают наступление практически на всех направлениях», — сказал он.

7 декабря в российском оборонном ведомстве сообщили, что группировка «Центр» завершила освобождение Ровного, продолжила зачистку Гришино и нанесла удары по украинским военным в Димитрове.

До этого в The New York Times (NYT) писали, что в последнее время российские войска продвинулись на нескольких фронтах в зоне СВО, в частности, взяв под контроль город Красноармейск. При этом положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало более мрачным из-за сформировавшейся тенденции наступления армии России.

Финский военный аналитик Эмиль Кастехельми подчеркнул, что у России действительно есть преимущество. По его словам, Украина еще не дошла до той точки, когда ей придется капитулировать, но она «выглядит достаточно слабой, чтобы русские думали, что могут выдвигать требования».

Ранее на Западе сообщили о самых высоких темпах наступления ВС России за время СВО.