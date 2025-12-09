Над Рязанью прозвучало около десятка взрывов

SHOT: над Рязанью прогремело около 10 взрывов

В небе над Рязанью прозвучало около 10 взрывов. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам очевидцев, город атаковали украинские дроны. Первые взрывы раздались около 3:30 мск. От громких звуков в разных частях города дрожали окна и стены домов.

В настоящее время информации о последствиях и пострадавших не поступало.

9 декабря сообщалось, что не менее трех взрывов прозвучало в Воронеже. Губернатор региона Александр Гусев в 00:52 мск заявил, что в Воронеже объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара беспилотников. В городе работали системы оповещения.

Вечером 8 декабря стало известно, что в течение шести часов российские силы противовоздушной обороны сбили над регионами страны 11 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины.

Ранее обломки украинского БПЛА повредили дома в Волгоградской области.