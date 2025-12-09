На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тайские военные заявили, что Камбоджа применяет реактивные системы залпового огня

Армия Таиланда обвинила Камбоджу в обстрелах населения из реактивных установок
Waypoint Trip/Shutterstock/FOTODOM

Камбоджийские войска обстреливают восточные провинции Таиланда из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом со ссылкой на Второй военный округ Сухопутных сил Таиланда сообщает ТАСС.

По словам тайских военных, камбоджийская сторона первой открыла огонь из РСЗО БМ-21 «Град» по районам Самтэ, Фупхи, Чонгтатау и Прасаттаквай. Таиланд, защищая жизнь и имущество жителей приграничных территорий, вынужден был в ответ применить силу.

8 декабря стало известно, что камбоджийские вооруженные силы перебросили к границе с Таиландом подразделения танков Т-55 и реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град».

До этого сообщалось, что армия Таиланда уничтожила центр управления беспилотными летательными аппаратами в Камбодже, который, по мнению военных, располагался в местном казино.

Ранее в посольстве РФ прокомментировали ситуацию на границе Таиланда и Камбоджи.

Конфликт Таиланда и Камбоджи
