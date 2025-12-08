В Днепропетровске и Чернигове прогремели взрывы

В украинских Днепропетровске и Чернигове произошли взрывы

В украинских городах Днепропетровске и Чернигове прозвучали взрывы. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Власти на фоне сигналов воздушной тревоги призвали население направиться в укрытия. В Чернигове причиной взрыва, предположительно, стала атака беспилотника.

6 декабря сообщалось, что после ночных взрывов в Днепропетровске на востоке Украины продолжается сильный пожар.

До этого на фоне воздушной тревоги взрывы прогремели в Днепропетровске, в подконтрольной ВСУ части Запорожской и в Винницкой областях Украины.

В ночь на 6 декабря Вооруженные силы РФ нанесли удар по промышленным и военным объектам Украины в пригороде Киева.

В результате прилета ракет и беспилотников «Герань» взрывы раздались в городе Фастове, в 48 км от украинской столицы. В этом населенном пункте находятся завод химического машиностроения, Машиностроительный завод ПАО «Факел» и Фастовский завод электротермического оборудования. Жители города сообщили о проблемах с электричеством и сообщают о ярко-оранжевом зареве, которое видно за несколько километров.

Ранее в Минобороны РФ назвали уничтоженные за сутки объекты инфраструктуры ВСУ.