Военные Нигерии ударили по путчистам в Бенине

ВВС Нигерии нанесли удары по путчистам в Бенине

Военно-воздушные силы (ВВС) Нигерии ударили по участникам провалившейся попытки военного переворота в экономической столице Республики Бенин — Котону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse, которое приводит заявление официального представителя нигерийских ВВС Эхимена Эджодамена.

«ВВС Нигерии провели операции в Бенине в соответствии с протоколами Экономического сообщества стран Западной Африки и региональных резервных сил», — сказал он.

Эджодамен не стал называть цели, по которым были нанесены удары.

Утром 7 декабря в эфире национального телевидения военные Бенина объявили о госперевороте, смещении президента Патриса Талона и роспуске государственных органов власти.

Позднее СМИ сообщили, что президент Талон находится в безопасности и нацгвардия восстанавливает ситуацию.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее журналист из Бенина рассказал о планах путчистов по захвату дома президента.