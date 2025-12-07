На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Военные Нигерии ударили по путчистам в Бенине

ВВС Нигерии нанесли удары по путчистам в Бенине
true
true
true
close
Dora Ubaldina/Shutterstock/FOTODOM

Военно-воздушные силы (ВВС) Нигерии ударили по участникам провалившейся попытки военного переворота в экономической столице Республики Бенин — Котону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse, которое приводит заявление официального представителя нигерийских ВВС Эхимена Эджодамена.

«ВВС Нигерии провели операции в Бенине в соответствии с протоколами Экономического сообщества стран Западной Африки и региональных резервных сил», — сказал он.

Эджодамен не стал называть цели, по которым были нанесены удары.

Утром 7 декабря в эфире национального телевидения военные Бенина объявили о госперевороте, смещении президента Патриса Талона и роспуске государственных органов власти.

Позднее СМИ сообщили, что президент Талон находится в безопасности и нацгвардия восстанавливает ситуацию.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее журналист из Бенина рассказал о планах путчистов по захвату дома президента.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россию накрыла волна гонконгского гриппа. Насколько он опасен и как защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами