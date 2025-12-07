Войска стран ЭКОВАС будут размещены в Бенине

Войска стран-участниц Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) будут переброшены в Бенин в связи с происшедшей там попыткой государственного переворота. Об этом сообщается на официальном сайте сообщества.

В Бенине будут развернуты силы быстрого реагирования. ЭКОВАС при этом не разъяснило, какие именно государства развернут свои подразделения в Бенине.

Утром 7 декабря в эфире национального телевидения военные Республики Бенин объявили о государственном перевороте, смещении президента Патриса Талона и роспуске государственных органов власти.

Позднее СМИ сообщили, что президент Талон находится в безопасности и национальная гвардия восстанавливает ситуацию.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что лидеру мятежников в Бенине удалось сбежать.