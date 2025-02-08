На Украине предложили сажать в тюрьму критиков страны

Критиков Украины надо отлавливать и сажать за государственную измену. Об этом заявил бывший украинский министр иностранных дел в интервью журналисту Наталье Мосейчук, сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

«Если вбрасывается история о том, что Украина — херовое государство, херовая страна, таких людей надо отлавливать и сажать за государственную измену», — сказал экс-дипломат.

Он отметил, что не беспокоится по поводу критики в своей адрес от людей, которые считают, что Кулеба «бежал из страны, отправлял людей на фронт с лопатами, разрушил единство украинцев в мире».

По словам бывшего главы МИД, его «реально выбешивает», когда украинец начинает говорить, что Украина ему ничего не дала, и он не обязан ее любить, и вообще ни в чем не виноват.

До этого Кулеба рассказал, что отговорил своего 18-летнего сына вступать в ряды Вооруженных сил Украины. Экс-министр сообщил, что его сын посещает военные курсы, и ему едва удалось уговорить юношу продолжить обучение в университете. Как заявил бывший глава внешнеполитического ведомства, он будет уважать выбор сына, «если он все же решит пойти воевать». В то же время Кулеба допустил снижение призывного возраста на Украине на 1-2 года.

Ранее Кулеба допустил, что Украина начнет атаковать российские войска после перемирия.