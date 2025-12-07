Минобороны: российские силы ПВО за сутки уничтожили 172 дрона и четыре «Нептуна»

Российские системы противовоздушной обороны за сутки уничтожили 172 беспилотника самолетного типа, выпущенные ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.

Также российские силы ликвидировали четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун».

В ведомстве добавили, что подразделения группировки «Запад» продолжают действия против окруженной украинской группировки на левом берегу реки Оскол. В ходе наступления штурмовые подразделения 6-й армии освободили поселок Кучеровка в Харьковской области.

Утром 7 декабря Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО за прошедшую ночь уничтожили 77 украинских БПЛА над регионами РФ. 42 беспилотника были сбиты над территорией Саратовской области. 12 дронов было уничтожено в Ростовской области, 10 – в Республике Крым, 9 – в Волгоградской области. Еще два БПЛА сбили над территорией Белгородской области. По одному беспилотнику силами ПВО было уничтожено в Астраханской области и Чечне.

