Минобороны заявило об уничтоженных украинских дронах и ракетах «Нептун»

Минобороны: российские силы ПВО за сутки уничтожили 172 дрона и четыре «Нептуна»
Olga Sokolova/Global Look Press

Российские системы противовоздушной обороны за сутки уничтожили 172 беспилотника самолетного типа, выпущенные ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.

Также российские силы ликвидировали четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун».

В ведомстве добавили, что подразделения группировки «Запад» продолжают действия против окруженной украинской группировки на левом берегу реки Оскол. В ходе наступления штурмовые подразделения 6-й армии освободили поселок Кучеровка в Харьковской области.

Утром 7 декабря Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО за прошедшую ночь уничтожили 77 украинских БПЛА над регионами РФ. 42 беспилотника были сбиты над территорией Саратовской области. 12 дронов было уничтожено в Ростовской области, 10 – в Республике Крым, 9 – в Волгоградской области. Еще два БПЛА сбили над территорией Белгородской области. По одному беспилотнику силами ПВО было уничтожено в Астраханской области и Чечне.

Ранее появились кадры с последствиями взрывов в Дагестане после атаки БПЛА.

