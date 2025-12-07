В Минобороны РФ сообщили об уничтожении окруженных солдат ВСУ в Димитрове

Бойцы российской группировки войск «Центр» в течение минувших суток продолжали уничтожать окруженных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Димитрове (украинское название — Мирноград) и зачищать Гришино в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Центр» продолжили уничтожение группировки ВСУ, окруженной в населенном пункте Димитров, и зачистку населенного пункта Гришино», — отмечается в сообщении.

4 декабря депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в ходе выступления объявила об окружении ВСУ в Димитрове. По ее словам, российская сторона приближается к Запорожью.

3 декабря газета Bild со ссылкой на одного из бойцов писала, что тысяча украинских солдат попала в окружение в Димитрове и просит о помощи. По словам военнослужащего, положение украинской стороны в городе «критическое». Он рассказал, что логистика осуществляется исключительно с помощью дронов и наземных роботизированных комплексов.

Димитров — город-спутник города Красноармейск (украинское название — Покровск).

Ранее на Западе назвали новым словом в военном деле способ взятия Красноармейска.