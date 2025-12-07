В районе поселка Вильча в Харьковской области было ликвидировано подразделение штурмовиков ВСУ. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По данным источника, окруженные бойцы 225-го отдельного штурмового полка отказались сложить оружие и были уничтожены. В отделении, по оценкам, находилось около десяти человек.

До этого российские военные ликвидировали наемников Вооруженных сил Украины на Константиновском направлении в Донецкой народной республике. По словам бойца Вооруженных сил РФ с позывным «Горец», уничтоженные наемники прибыли на фронт из США. Однозначно определить их происхождение удалось благодаря характерной американской экипировке.

В начале декабря журналисты со ссылкой на российские силовые структуры сообщили, что военные Вооруженных сил РФ уничтожили группу иностранных наемников в Сумской области. В нее входили граждане Чехии и Польши.

Как рассказал источник агентства, ликвидированная группа выполняла задачи в составе 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Российские бойцы нанесли по ней авиационный удар.

Ранее рядовой ВС РФ сорвал атаку вертолета ВСУ на подлете к российским позициям.