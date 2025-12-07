На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В РФ заявили, что Россия проведет трибунал для украинских неонацистов

Степашин: Россия уже готовит аналог Нюрнберга для украинских неонацистов
true
true
true
close
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российские правоохранительные органы уже начали подготовку к проведению трибунала над украинскими неонацистами. Такое мнение высказал экс-премьер РФ Сергей Степашин, пишет ТАСС.

«Мы сейчас над этим работаем. Ассоциация юристов, Следственный комитет, прокуратура, безусловно, потому что есть преступления. Особенно то, что случилось в Курской области», — сказал он.

Степашин добавил, что пока выбирать город на роль нового Нюрнберга еще рано.

В свою очередь глава Курской области Александр Хинштейн заявлял, что украинские военные, расстрелявшие мирных жителей села Русское Поречное в Курской области, должны понести самое жестокое наказание.

До этого министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что коллективный Запад предпочитает забыть об итогах Нюрнберга и уроках Второй мировой войны, пытаясь переписать историю, — наиболее наглядным примером является ситуация на Украине.

Ранее Путин рассказал об актуальности норм, установленных Нюрнбергским трибуналом.

