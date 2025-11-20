На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин рассказал об актуальности норм, установленных Нюрнбергским трибуналом

Путин: злодеяния нацистов не имеют срока давности, оценку им дали 80 лет назад
Григорий Сысоев/РИА Новости

Преступления нацистов не имеют срока давности, а нормы, установленные Нюрнбергским трибуналом, до сих пор помогают противостоять искажению фактов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на полях Международного научно-практического форума «Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет», передает сайт Кремля.

Глава РФ поблагодарил организаторов мероприятия за энтузиазм и неравнодушие, благодаря которым открываются новые сведения о «чудовищных злодеяниях» нацистов против мирного населения в годы войны.

«Такие преступления не имеют срока давности, и однозначная оценка им была дана 80 лет назад, именно Нюрнбергским трибуналом», — подчеркнул он.

По словам Путина, установленные тогда нормы актуальны и сейчас, они помогают противостоять попыткам исказить историю и достойно отвечать на современные глобальные вызовы.

Нюрнбергский процесс над высшими руководителями гитлеровской Германии начался 20 ноября 1945 года и завершился 1 октября 1946 года. Он проходил во Дворце юстиции Нюрнберга.

Ранее Лавров уличил страны Европы в отходе от принципов Нюрнбергского трибунала.

