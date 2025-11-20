Коллективный Запад предпочитает забыть об итогах Нюрнберга и уроках Второй мировой войны, пытаясь переписать историю, — наиболее наглядным примером является ситуация на Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в своем обращении к участникам Международного научно-практического форума «Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет», передает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Сегодня на Западе предпочитают забыть о выводах Нюрнберга и уроках Второй мировой войны. Предпринимаются циничные попытки переписать историю, умалить решающую роль народов Советского Союза и Красной армии в разгроме гитлеровской Германии» — сказал он.

По словам министра иностранных дел России, западные страны также оправдывают нацистов и их приспешников, приравнивают друг к другу оккупантов и освободителей. В качестве примера Лавров привел Украину, в которой по итогам государственного переворота 2014 года при поддержке НАТО страной стали руководить люди, испытывающие ненависть ко всему связанному с Россией.

В ходе выступления на открытии форума президент РФ Владимир Путин заявил, что преступления нацистов не имеют срока давности, а нормы, установленные Нюрнбергским трибуналом, до сих пор помогают противостоять искажению фактов.

Ранее Лавров высказался о заявлениях западных лидеров о третьей мировой войне.