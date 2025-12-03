На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СБУ устроила «разбор полетов» в штурмовом полку ВСУ в Сумской области

ТАСС: СБУ прибыла в подразделения ВСУ в Сумской области для проверки руководства
Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) прибыли на позиции ВСУ в Сумской области для проверки руководства. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Особенно тщательно проверяют руководство 225-го отдельного штурмового полка», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, этот полк в том числе участвовал во вторжении в Курскую область. Другие подробности этой проверки не сообщаются.

30 ноября Telegram-канал Mash со ссылкой на данные российской разведки сообщил о переброске в Сумскую область группировки из 10 тысяч украинских солдат, многие из которых «свежие мобилизованные». По данным издания, ВСУ стягивают бойцов из дальнего тыла к линии Кияница — Хотень для того, чтобы выбить российских военных из Сумской области и создать благоприятные условия для нового наступления на Курскую область.

В Mash сообщили, что с мая в этом районе готова площадка под контратаку в сторону Курской области. Кроме пехоты, подготовлены также три механизированные бригады ВСУ и четыре батальона операторов БПЛА, уточняется в публикации.

Ранее в Сумской области начальнику колонии дали 11 лет за жестокость к военнопленным.

Новости Украины
