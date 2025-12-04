На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВСУ потеряли группу штурмовиков спецроты, участвовавшей во вторжении в Курскую область

ТАСС: российские войска уничтожили штурмовую спецроту ВСУ в Сумской области
Российские военные уничтожили боевую группу спецроты 225-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке контратаки у Алексеевки в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«В ходе стрелкового боя боевая группа противника полностью уничтожена», — рассказал собеседник агентства.

3 декабря источник в российских силовых структурах сообщил о прибытии сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) на позиции ВСУ в Сумской области. Отмечается, что особо тщательно проверяли руководство 225-го отдельного штурмового полка, который в том числе участвовал во вторжении в Курскую область. Другие подробности этой проверки не сообщаются.

30 ноября Telegram-канал Mash со ссылкой на данные российской разведки сообщил о переброске в Сумскую область группировки из 10 тысяч украинских солдат, многие из которых «свежие мобилизованные». По данным издания, ВСУ стягивают бойцов из дальнего тыла, чтобы выбить российских военных из Сумской области и создать благоприятные условия для нового наступления на Курскую область.

Ранее стало известно о принятии Киевом мер для недопущения мятежа в ВСУ.

СВО: последние новости
