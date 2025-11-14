На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Госдеп США одобрил продажу Германии ракет на $3,5 млрд

Пентагон: Госдеп США одобрил продажу ФРГ ракет и оборудования на $3,5 млрд
Alex Brandon/AP

Государственный департамент США одобрил продажу Германии ракет и оборудования на $3,5 млрд. Об этом сообщил Пентагон, передает РИА Новости.

«Государственный департамент принял решение одобрить возможную продажу правительству Германии ракет Standard Missile 6 Block I и Standard Missile 2 Block IIIC, а также сопутствующего оборудования оценочной стоимостью 3,5 миллиарда долларов», — говорится в сообщении.

Речь идет о 173 ракетах Standard Missile 6 Block I и 577 ракетах Standard Missile 2 Block IIIC.

В конце октября сообщалось, что Минобороны ФРГ намерено заказать у США еще 15 истребителей F-35.

Накануне Государственный департамент принял решение одобрить продажу Дании 340 авиационных ракет AIM-9X Block II и запасных частей к ним, программного оборудования и устройств наведения на $318,4 млн.

Ранее сообщалось, что приостановка работы правительства США заморозила поставки оружия Украине.

