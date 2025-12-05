В ДНР из-за приближения фронта закрыли шахту, работавшую более 70 лет

Шахта «Белозерская», расположенная в районе города Доброполье Донецкой народной республики (ДНР), прекратила свою работу из-за приближения фронта и обстрелов. Об этом сообщил депутат Верховной рады Михаил Волынец в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Невозможно работать под постоянными обстрелами КАБов, бомбардировками с дронов, обесточиваниями. Когда шахтеры по 5-10 раз в сутки зависают в клетке или остаются на глубине в обесточенных выработках, которые затапливаются и загазовываются», — написал парламентарий.

Согласно карте украинского ресурса Deep State, от шахты до фронта остается около 17 км.

Шахта «Белозерская» была сдана в эксплуатацию в 1954 году. Ее производственная мощность составляла 1,1 млн тонн сырья в год.

В ноябре глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что часть угольных шахт в регионе ликвидируют или законсервируют. По его словам, в данный момент для их развития «непростой период», требуется модернизация отрасли. Глава ДНР отметил, что ситуация в будущем может измениться.

Ранее на Украине заявили о 148 застрявших под землей шахтерах около линии фронта.