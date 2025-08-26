На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине заявили о 148 застрявших под землей шахтерах около линии фронта

Депутат Рады Волынец: в районе Доброполья под землей застряли 148 шахтеров
Shutterstock

В районе города Доброполье (ДНР, контролируется украинской стороной) под землей застряли 148 шахтеров. Об этом в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил депутат Верховной рады Украины Михаил Волынец

По его словам, причиной произошедшего стало отключение света после обстрела.

Позднее парламентарий рассказал, что шахтеров удалось поднять на поверхность.

Доброполье находится примерно в 15 км от линии фронта. Несмотря на бои, работа на окрестных шахтах (среди них «Алмазная», «Добропольская») продолжалась, а местные власти говорили о серьезных рисках для горняков.

В апреле французская газета Le Figaro сообщила, что украинские женщины оказались вынуждены работать в шахтах и на заводах, потому что многие мужчины сбежали из страны, спасаясь от мобилизации.

В публикации отмечается, что главный инженер одной из шахт в Днепропетровской области Виктор Кузнецов принял на работу порядка ста женщин, при этом крупная энергетическая компания Украины ДТЭК расширила штат, наняв 400 новых сотрудниц.

Ранее на Украине остановилось единственное предприятие по добыче природного графита.

