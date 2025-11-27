В Донбассе закроют часть угольных шахт

Пушилин: часть угольных шахт в ДНР ликвидируют или законсервируют

Часть угольных шахт в ДНР ликвидируют или законсервируют. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин в интервью РИА Новости.

В данный момент для развития угольных шахт «непростой период», требуется модернизация отрасли, отметил он.

«У нас часть шахт в процессе реструктуризации, часть шахт — в процессе ликвидации, потому что если они выработаны, если нет запасов угля, смысл тогда там проводить какие-то работы», — сказал Пушилин, отметив, что есть другие шахты, на которых добывать уголь экономически нецелесообразно, поэтому они подлежат консервации.

По его словам, ситуация в будущем может измениться.

По каждому угольному предприятию будет проводиться индивидуальная работа, все вопросы прорабатываются с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым, добавил глава ДНР.

В январе сообщалось, что правительство направит более 15,5 млрд рублей на безопасность угольных шахт в ДНР и ЛНР.

Ранее в ДНР заявили, что ВСУ подорвали инфраструктуру второй по величине шахты республики.