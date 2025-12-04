На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме рассказали, отдаст ли Россия атомную подлодку в аренду Индии

Депутат Журавлев: Россия не торгует АПЛ, но отношения с Индией этому способствуют
true
true
true
close
Министерство обороны РФ

Россия до этого не торговала атомными подводными лодками (АПЛ), но вполне могла бы дать одну из них в долгосрочную аренду Индии, заявил «Газете.Ru» первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Так он прокомментировал сообщение агентства Bloomberg о якобы подготовке такой сделки.

«Я бы целиком и полностью не доверял в этом вопросе агентству Bloomberg, которое очень часто информацией или дезинформацией пользуется для собственных целей. У нас, действительно, с Индией весьма широкомасштабное сотрудничество в этой сфере. Только что мы в Госдуме ратифицировали соглашение, которое позволяет странам взаимно пользоваться военными аэродромами и портами. Больше трети всего индийского оружия — 36% — куплено в России, и это начиная от стрелкового и заканчивая новейшими комплексами ПВО. Подводные лодки, тем более атомные — штучный товар, и прежде Россия ими не торговала, но отношения с Индией вполне этому способствуют, особенно если речь идет о долгосрочной аренде», — сказал Журавлев.

По словам парламентария, у Индии есть и собственные АПЛ: страна готовится ввести в строй уже третью атомную подводную лодку с баллистическими ракетами — «INS Aridhaman».

«Она сейчас в завершающей фазе испытаний и вскоре поступит на вооружение. Кроме того, по моим сведениям, строятся еще два атомных подводных крейсера, предназначенные для охоты на субмарины противника. Так что флот у Нью-Дели и так весьма внушительный», — констатировал Журавлев.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Россия может отдать свою атомную подводную лодку в аренду Индии приблизительно за $2 млрд после почти десятилетних переговоров. Агентство утверждает, что это произойдет примерно во время визита президента РФ Владимира Путина в Нью-Дели.

Ранее Путин анонсировал важные заявления по итогам переговоров в Индии.

