Трое жителей Белгородской области пострадали во время атаки ВСУ

Трое жителей Белгородской области пострадали во время атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Белянка Шебекинского округа в результате удара дрона по грузовому автомобилю ранены двое мужчин. У одного пострадавшего осколочное ранение ноги», — сообщил он.

Еще один человек получил ранение в поселке Борисовка. Там дрон также атаковал машину, в которой находился мужчина, его доставили в больницу.

Накануне в населенном пункте Грузское Борисовского округа Белгородской области беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал грузовик. Водитель машины получил ранение.

До этого Гладков сообщил о том, что жительница села Архангельское пострадала в результате атаки беспилотника ВСУ. По его словам, дрон взорвался на территории частного домовладения, а пострадавшую доставили в Старооскольскую окружную больницу с предварительным диагнозом — баротравма.

Ранее в Белгородской области украинский дрон атаковал автомобиль с супружеской парой.