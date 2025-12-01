На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Белгородской области украинский дрон атаковал автомобиль с супружеской парой

Гладков: женщина погибла при атаке БПЛА на машину в белгородском селе Грузское
Evgenii Panov/Shutterstock/FOTODOM

Женщина получила несовместимые с жизнью ранения в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на легковой автомобиль в селе Грузское в Борисовском округе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в салоне транспортного средства находилась супружеская пара.

«Женщина с тяжелыми множественными ранениями скончалась по пути в больницу», — говорится в заявлении.

Супруг погибшей, в свою очередь, получил осколочные ранения ноги и рук. Кроме того, у него диагностировали баротравму и закрытую черепно-мозговую травму. Бойцы подразделения «Орлан» передали мужчину бригаде скорой помощи, при этом врачи оценили его состояние как средней степени тяжести.

«Пострадавший доставляется в городскую больницу №2 в Белгороде», — уточнил Гладков.

Он добавил, что сам автомобиль также оказался поврежден.

Утром 1 декабря в небе над Каспийском в Дагестане сбили несколько украинских БПЛА. Как рассказали в министерстве здравоохранения республики, в результате атаки пострадала 12-летняя девочка. Ее доставили в больницу с легким ранением грудной клетки. После оказания необходимой медицинской помощи врачи отпустили ребенка на амбулаторное лечение.

Ранее два человека пострадали при атаке дронов на автомобиль в Брянской области.

Атаки БПЛА на Россию
