В МИД РФ заявили, что Украина проигнорировала предупреждения Турции

Украина проигнорировала предупреждения Турции и совершила новую террористическую атаку на танкер в акватории Черного моря. Об этом во время брифинга с журналистами заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она обратила внимание, что Анкара и Астана недвусмысленно отреагировали на нападение Киева на танкеры в Черном море в конце ноября.

«Судя по всему, в Киеве проигнорировали <...> реакцию <...> Анкары и Астаны, санкционировав <...> новое нападение с помощью катеров на российское коммерческое судно, которое находилось в 80 морских милях от берегов Турции», — сказала дипломат.

Захарова выразила уверенность, что конечная цель атак Украины на танкеры заключается в срыве переговоров по урегулированию конфликта.

В конце ноября возле черноморского побережья Турции загорелись два танкера под флагом Гамбии. Причиной стало «внешнее воздействие». Капитан судна Virat заявил, что одо подверглось атаке дронов. Танкер Kairos, предположительно, подорвался на морской мине. Как писало издание «Страна.ua», операцию провела Служба безопасности Украины совместно с военно-морскими силами страны.

На фоне произошедшего Анкара выразила обеспокоенность и подчеркнула, что в ходе атак под угрозой оказались жизни людей, судоходство и окружающая среда. Несмотря на это, 2 декабря в акватории Черного моря был атакован еще один танкер — Midvolga 2. Он транспортировал подсолнечное масло и следовал из РФ в Грузию. Удар по судну был нанесен, когда оно находилось у берегов Турции.

Ранее хакеры выяснили, какое украинское формирование атаковало танкеры у берегов Турции.