Путину доложили о численности заблокированных в северной части Димитрова украинских войск

Генерал Солодчук: на севере Димитрова заблокированы от 1,5 до 2 тыс. солдат ВСУ
Serhii Nuzhnenko/Reuters

В северной части города Димитрова (украинское название — Мирноград) в Донецкой народной республике заблокированы от полутора до двух тысяч украинских солдат, доложил президенту России Владимиру Путину командующий войсками группировки «Центр» Валерий Солодчук. Об этом сообщает ТАСС.

Генерал отметил, что продолжается уничтожение формирований противника в Димитрове. Южная часть города полностью освобождена, идет зачистка. Находящаяся в северной части Димитрова украинская группировка численностью от полутора до двух тысяч человек надежно заблокирована. Противнику, несмотря на неоднократные попытки, не удалось выйти из города или деблокировать группировку.

1 декабря Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск. В ходе визита ему доложили о переходе Красноармейска и Волчанска под контроль российских войск и о начале освобождения населенного пункта Гуляйполе.

Ранее Путин выразил надежду на скорое окончание СВО.

