СМИ узнали о переброске тысяч «свежих мобилизованных» бойцов ВСУ в Сумскую область

Mash: ВСУ стягивают группировку из 10 тысяч солдат в Сумскую область
true
true
true
close
Ukrainian Armed Forces/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают в Сумскую область группировку из 10 тысяч солдат, многие из которых «свежие мобилизованные». Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на данные российской разведки.

По данным издания, разведка зафиксировала крупную перегруппировку противника. ВСУ стягивают бойцов из дальнего тыла к линии Кияница — Хотень для того, чтобы выбить российских военных из Сумской области и создать благоприятные условия для нового наступления на Курскую область, говорится в посте.

В Mash сообщили, что с мая в этом районе готова площадка под контратаку в сторону Курской области. Кроме пехоты, подготовлены также три механизированные бригады ВСУ и четыре батальона операторов БПЛА, уточняется в публикации.

В издании обратили внимание, что активность со стороны ВСУ наблюдается на фоне предстоящих переговоров России и Украины об урегулировании конфликта.

До этого военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук предупредил, что Украина может организовать очередные провокации в отношении мирного населения на фоне возобновившихся переговоров по урегулированию конфликта. По его мнению, Киев может пойти на это, чтобы свалить вину на российских военных и привлечь на свою сторону США.

Ранее Кадыров заявил о неудачных попытках ВСУ устроить диверсии под Белгородом.

СВО: последние новости
