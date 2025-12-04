На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава Минобороны РФ прибыл с рабочим визитом в Индию

Минобороны РФ: Белоусов прибыл с рабочим визитом в Индию
true
true
true
close
Maxim Shemetov/Reuters

Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл с рабочим визитом в Индию. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Белоусов примет участие в 22-м заседании российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству. В ведомстве добавили, что стороны планируют подвести итоги совместной работы за прошедший период и определить перспективные направления для дальнейшего сотрудничества, а также обсудить актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности.

Официальный визит президента РФ Владимира Путина в Индию запланирован на 4–5 декабря. В графике президента в том числе стоит встреча с президентом Индии Драупади Мурму и премьер-министром Нарендрой Моди. Ожидается, что стороны подпишут ряд межведомственных и коммерческих документов. В Кремле отметили, что предстоящий визит имеет важное значение, так как даст сторонам возможность обсудить всю обширную повестку для российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнерства.

Ранее в МИД Индии рассказали об ожиданиях от визита Путина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами