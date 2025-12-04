Глава Минобороны РФ прибыл с рабочим визитом в Индию

Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл с рабочим визитом в Индию. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Белоусов примет участие в 22-м заседании российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству. В ведомстве добавили, что стороны планируют подвести итоги совместной работы за прошедший период и определить перспективные направления для дальнейшего сотрудничества, а также обсудить актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности.

Официальный визит президента РФ Владимира Путина в Индию запланирован на 4–5 декабря. В графике президента в том числе стоит встреча с президентом Индии Драупади Мурму и премьер-министром Нарендрой Моди. Ожидается, что стороны подпишут ряд межведомственных и коммерческих документов. В Кремле отметили, что предстоящий визит имеет важное значение, так как даст сторонам возможность обсудить всю обширную повестку для российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнерства.

Ранее в МИД Индии рассказали об ожиданиях от визита Путина.