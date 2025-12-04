На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
По Невинномысску ударили дроны

Губернатор Ставрополья Владимиров заявил об атаке дронов на Невинномысск
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

В городе Невинномысске силы ПВО (противовоздушной обороны) отражают налет дронов. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

По его словам, на места падения обломков БПЛА прибыли экстренные службы. Предварительно, при атаках дронов никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Чиновник отметил, что режим беспилотной опасности в Ставропольском крае продолжает действовать. Он призвал местных жителей не публиковать кадры работы ПВО, пролета или падения беспилотников, так как это на руку противнику.

До этого жители Невинномысска рассказали, что над городом раздалось шесть громких звуков.

Жители Орла в ночь на 4 декабря тоже сообщили о взрывах. Они слышали громкие звуки примерно с 2:30. От взрывов на севере и в центре Орла «чуть не вылетели окна». Горожане также видели вспышки в небе. Они утверждают, что город атаковали беспилотники, летящие на низкой высоте.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».

Атаки БПЛА на Россию
