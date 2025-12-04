На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Чуть не вылетели окна»: жители Орла сообщили о взрывах

SHOT: в Орле произошли взрывы на фоне атаки беспилотников
Станислав Красильников/РИА Новости

Над Орлом произошло около 10 взрывов, работает система ПВО (противовоздушной обороны), передает Life со ссылкой на SHOT.

Жители города рассказали, что слышат громкие звуки примерно с 2:30. От взрывов на севере и в центре Орла «чуть не вылетели окна». Горожане также видели вспышки в небе. Они утверждают, что город атаковали беспилотники, летящие на низкой высоте.

«О взрывах сообщают жители Невинномысска Ставропольского края. Они слышали не менее 6 громких звуков над городом», — говорится в посте и добавляется, что там работает сирена воздушной опасности.

До этого в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Ставропольском крае объявили режим опасности атаки БПЛА. Жителей регионов призвали укрыться в безопасных местах, сохранять спокойствие, не реагировать на провокации и доверять официальной информации.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. В случае налета дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с беспилотниками.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.

Атаки БПЛА на Россию
