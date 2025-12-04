На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Северном Кавказе объявили об опасности атаки беспилотников

В четырех регионах Северного Кавказа объявлено об опасности дронов
Inna Varenytsia/Reuters

В Дагестане, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Ставропольском крае объявлено об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своих Telegram-каналах сообщили Главное управление МЧС по Дагестану, главы Кабардино-Балкарии и Северной Осетии Казбек Коков и Сергей Меняйло, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Граждан призвали укрыться в безопасных местах, сохранять спокойствие, не реагировать на провокации и доверять только официальной информации.

В связи с угрозой атаки беспилотников в некоторых районах возможно замедление работы мобильного интернета.

3 декабря губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата ранена женщина.

Ранее силы ПВО России за три часа сбили 37 украинских беспилотников.

Атаки БПЛА на Россию
