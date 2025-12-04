БПЛА атаковали Новошахтинск и четыре района Ростовской области

Ночью произошла воздушная атака БПЛА на Ростовскую область. Об этом рассказал в Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что беспилотники были нейтрализованы в Новошахтинске, Чертковском, Тарасовском, Белокалитвинском и Миллеровском районах. Местные жители при налетах не пострадали.

В ночь на 4 декабря мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации силами ПВО (противовоздушной обороны) Минобороны беспилотника противника, летевшего к столице. Его пост был опубликован в 4:48. По словам градоначальника, специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки дрона.

До этого жители Орла заявили о взрывах. Они начали слышать громкие звуки примерно с 2:30. От взрывов на севере и в центре Орла «чуть не вылетели окна». Горожане также видели вспышки в небе. Они утверждают, что город атаковали беспилотники, летящие на низкой высоте.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.