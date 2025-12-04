На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

БПЛА атаковали Новошахтинск и четыре района Ростовской области

Губернатор Слюсарь сообщил о воздушной атаке дронов на Ростовскую область
true
true
true
close
Министерство обороны РФ

Ночью произошла воздушная атака БПЛА на Ростовскую область. Об этом рассказал в Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что беспилотники были нейтрализованы в Новошахтинске, Чертковском, Тарасовском, Белокалитвинском и Миллеровском районах. Местные жители при налетах не пострадали.

В ночь на 4 декабря мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации силами ПВО (противовоздушной обороны) Минобороны беспилотника противника, летевшего к столице. Его пост был опубликован в 4:48. По словам градоначальника, специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки дрона.

До этого жители Орла заявили о взрывах. Они начали слышать громкие звуки примерно с 2:30. От взрывов на севере и в центре Орла «чуть не вылетели окна». Горожане также видели вспышки в небе. Они утверждают, что город атаковали беспилотники, летящие на низкой высоте.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами