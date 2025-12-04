На подлете к Москве сбит БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на канале в мессенджере Max о ликвидации силами ПВО (противовоздушной обороны) Минобороны беспилотника противника, летевшего к столице.

Его пост опубликован в 4:48. По словам градоначальника, специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки дрона.

До этого жители Орла заявили о взрывах. Они начали слышать громкие звуки примерно с 2:30. От взрывов на севере и в центре Орла «чуть не вылетели окна». Горожане также видели вспышки в небе. Они утверждают, что город атаковали беспилотники, летящие на низкой высоте.

А в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Ставропольском крае в ночь на четверг, 4 декабря, объявили режим опасности атаки беспилотников. Жителей регионов призвали укрыться в безопасных местах, сохранять спокойствие, не реагировать на провокации и доверять официальной информации.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.