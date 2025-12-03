Жителей Белгородской области предупредили о ракетной опасности

Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона призвал спуститься в подвал и оставаться там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».

Через пять минут он объявил этот сигнал. Таким образом, ракетная опасность продлилась с 21:16 до 21:21.

3 декабря Гладков сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников в Белгородской области были ранены мирная жительница и боец подразделения «Орлан». По его словам, в селе Муром Шебекинского округа FPV-дрон атаковал автомобиль. Женщина, которая находилась в машине, обратилась в больницу с баротравмой.

Также в селе Грузское Борисовского округа при детонации дрона баротравму получил военный.

1 декабря мэр Белгорода Максим Балахонов рассказал, что за прошедшую неделю в городе повреждения в результате атак Вооруженных сил Украины получили свыше 30 жилых объектов. По его словам, за аналогичный период времени было восстановлено 25 жилых объектов. При этом в ремонте нуждается еще 231 постройка.

Ранее Гладков сообщил о тяжелой ситуации в регионе из-за ударов ВСУ по объектам энергетики.