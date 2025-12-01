Десятки жилых объектов в Белгороде получили повреждения из-за атак ВСУ за неделю

Более 30 жилых объектов в Белгороде получили повреждения в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшую неделю. Об этом в ходе заседания правительства Белгородской области сообщил заместитель мэра города Максим Балахонов, передает ТАСС.

«За прошедшую неделю прирост поврежденных жилых объектов составил 31 объект: 29 квартир и 2 ИЖС (индивидуальных жилищных строительства — «Газета.Ru»)», — рассказал чиновник.

По его словам, за аналогичный период времени было восстановлено 25 жилых объектов. При этом в ремонте нуждается еще 231 постройка.

Балахонов добавил, что в течение недели ВСУ повредили три автомобиля в Белгороде. В настоящее время владельцы 571 машины ждут выплаты компенсаций, состояние еще шести транспортных средств оценивают специалисты. Ожидается, что ремонт автомобилей и выплату компенсаций владельцам поврежденных машин завершат до 7 декабря, подчеркнул заместитель мэра.

25 ноября украинский дрон атаковал автобус в городе Шебекино в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что транспортное средство получило повреждения — у него оказались разбиты фары и лобовое стекло.

Ранее в Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ на частный дом пострадали два человека.