На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Десятки жилых объектов в Белгороде получили повреждения из-за атак ВСУ за неделю

Заммэра Балахонов: ВСУ за неделю повредили 31 жилой объект в Белгороде
true
true
true
close
Владимир Корнев/РИА «Новости»

Более 30 жилых объектов в Белгороде получили повреждения в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшую неделю. Об этом в ходе заседания правительства Белгородской области сообщил заместитель мэра города Максим Балахонов, передает ТАСС.

«За прошедшую неделю прирост поврежденных жилых объектов составил 31 объект: 29 квартир и 2 ИЖС (индивидуальных жилищных строительства — «Газета.Ru»)», — рассказал чиновник.

По его словам, за аналогичный период времени было восстановлено 25 жилых объектов. При этом в ремонте нуждается еще 231 постройка.

Балахонов добавил, что в течение недели ВСУ повредили три автомобиля в Белгороде. В настоящее время владельцы 571 машины ждут выплаты компенсаций, состояние еще шести транспортных средств оценивают специалисты. Ожидается, что ремонт автомобилей и выплату компенсаций владельцам поврежденных машин завершат до 7 декабря, подчеркнул заместитель мэра.

25 ноября украинский дрон атаковал автобус в городе Шебекино в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что транспортное средство получило повреждения — у него оказались разбиты фары и лобовое стекло.

Ранее в Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ на частный дом пострадали два человека.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами