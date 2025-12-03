На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Два человека ранены в Белгородской области после атаки дронов ВСУ

Гладков: два человека ранены после атаки дронов по Белгородской области
Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

В результате атаки украинских дронов в Белгородской области были ранены мирная жительница и боец подразделения «Орлан» украинских дронов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, в селе Муром Шебекинского округа FPV-дроном был атакован автомобиль. В результате женщина, которая находилась в машине, была вынуждена обратиться в больницу с баротравмой. Она продолжит лечение амбулаторно.

Также при выполнении служебных задач в селе Грузское Борисовского округа при детонации дрона баротравму получил военный. Он был госпитализирован в больницу Белгорода.

Губернатор добавил, что в городе Грайворон от удара двух дронов были повреждены частный дом, коммерческий объект и автомобиль. В селе Глотово Грайворонского округа тоже не обошлось без повреждений. Там от ударов беспилотников в трех частных домах выбиты окна, посечены фасады и заборы.

1 декабря мэр Белгорода Максим Балахонов рассказал, что за прошедшую неделю в городе повреждения в результате атак ВСУ получили свыше 30 жилых объектов.

По его словам, за аналогичный период времени было восстановлено 25 жилых объектов. При этом в ремонте нуждается еще 231 постройка.

Ранее в США обвинили Украину в атаках на танкеры в Черном море.

