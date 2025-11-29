Белгородский губернатор заявил о тяжелой ситуации после ударов по энергообъектам

Губернатор Гладков сообщил о тяжелой ситуации из-за ударов ВСУ по объектам энергетики

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале о тяжелой ситуации из-за ударов ВСУ по объектам энергетики.

«Вчера был нанесен очередной удар по нашей энергетике. Ситуация тяжелая. Сегодня проведем штаб по восстановлению», — сообщил он.

Глава региона предупредил о вероятности веерных отключений электроэнергии и невозможности полного восстановления энергоснабжения в пострадавших районах. Гладков попросил жителей по возможности приобрести генераторы.

По данным губернатора, за минувшую ночь над регионом были сбиты 30 украинских беспилотников.

До этого власти Белгородской области приняли решение создать пункты временного обогрева. По словам Гладкова, сложно предугадать, какой будет зима и не случится ли повреждений в сфере энергетики. Он уточнил, что в состав пунктов временного обогрева войдет необходимое оборудование, «начиная от пауэрбанков и заканчивая тэнами для подогрева чая».

Ранее ВСУ атаковали Шатурскую ГРЭС в Подмосковье.