На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Белгородский губернатор заявил о тяжелой ситуации после ударов по энергообъектам

Губернатор Гладков сообщил о тяжелой ситуации из-за ударов ВСУ по объектам энергетики
true
true
true
close
Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале о тяжелой ситуации из-за ударов ВСУ по объектам энергетики.

«Вчера был нанесен очередной удар по нашей энергетике. Ситуация тяжелая. Сегодня проведем штаб по восстановлению», — сообщил он.

Глава региона предупредил о вероятности веерных отключений электроэнергии и невозможности полного восстановления энергоснабжения в пострадавших районах. Гладков попросил жителей по возможности приобрести генераторы.

По данным губернатора, за минувшую ночь над регионом были сбиты 30 украинских беспилотников.

До этого власти Белгородской области приняли решение создать пункты временного обогрева. По словам Гладкова, сложно предугадать, какой будет зима и не случится ли повреждений в сфере энергетики. Он уточнил, что в состав пунктов временного обогрева войдет необходимое оборудование, «начиная от пауэрбанков и заканчивая тэнами для подогрева чая».

Ранее ВСУ атаковали Шатурскую ГРЭС в Подмосковье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами