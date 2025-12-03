Украинские беспилотники уничтожили над двумя регионами России

МО РФ: средства ПВО сбили четыре дрона ВСУ над Брянской и Белгородской областями

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре украинских беспилотника над двумя регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, в период с 09:00 до 20:00 два дрона были уничтожены над Белгородской областью и еще столько же над Брянской.

3 декабря мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства ПВО защищают российскую столицу от атак эффективнее, чем аналогичные системы во многих «продвинутых странах». Он призвал вспомнить «атаку на Тель-Авив и ряд других трагических событий».

В ночь на 3 декабря силы ПВО сбили 102 украинских беспилотных летательных аппарата над семи регионами России. Военные уничтожили 26 дронов над Белгородской областью, 22 — над Брянской, 21 — над Курской, 16 — над Ростовской, семь — над Астраханской, шесть — над Саратовской и четыре — над Воронежской.

Ранее в российском регионе сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».