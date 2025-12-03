Военные уничтожили свыше 100 беспилотников за ночь над Россией

Минобороны: силы ПВО сбили 102 беспилотника над 7 регионами России за ночь

Силы противовоздушной обороны сбили в ночь на 3 декабря 102 украинских беспилотных летательных аппаратов над 7 регионами России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Отмечается, что военные уничтожили 26 дронов над Белгородской областью, 22 — над Брянской областью, 21 — над Курской областью, 16 — над Ростовской областью.

Семь БПЛА сбили над Астраханской областью, шесть — над Саратовской областью и четыре — над Воронежской областью.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что беспилотники были уничтожены в Каменске, Мясниковском, Миллеровском, Тарасовском и Чертковском районах региона. Среди местных жителей никто не пострадал.

Также на нефтебазе в Тамбовской области произошло возгорание в результате падения обломков беспилотников. Об этом сообщил глава региона Евгений Первышов.

Ранее на Северном Кавказе объявили об опасности атаки БПЛА.