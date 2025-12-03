На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Собянин сравнил эффективность средств ПВО в Москве и «продвинутых странах»

Собянин: системы ПВО в Москве работают эффективнее, чем в продвинутых странах
РИА «Новости»

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в Москве защищают российскую столицу от атак эффективнее, чем аналогичные системы во многих «продвинутых странах». Об этом во время прямой линии в эфирах телеканалов «ТВ Центр» и «Москва 24» заявил мэр города Сергей Собянин.

Он отметил, что российские войска ПВО делают все возможное, чтобы обезопасить Москву.

«На мой взгляд, у них получается и получается лучше, чем у самых продвинутых стран, которые пропускают гораздо больше атак, чем Москва. Вспомним ту же атаку на Тель-Авив и ряд других трагических событий», — сказал Собянин.

28 ноября пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 136 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над территорией страны. Два из них ликвидировали в воздушном пространстве столичного региона.

Комментируя ситуацию, мэр Москвы заявил, что сбитые дроны летели в сторону города. На места падения обломков БПЛА выезжали сотрудники экстренных служб, подчеркнул он.

Ранее военный корреспондент Александр Коц объяснил, для чего украинские войска атакуют Москву беспилотниками.

