Собянин определил сумму выплаты москвичам после заключения контракта с Минобороны

Сергей Бобылев/РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому заключившие контракт с министерством обороны России мобилизованные москвичи получат единовременную выплату в размере 1,9 млн рублей. Документ опубликован на сайте мэра и правительства столицы.

Согласно документу, выплата будет предоставляться военнослужащим, призванным на военную службу по решению призывной комиссии города Москвы или мобилизованным военным комиссариатом столицы. Право на получение выплат возникает при заключении контракта о прохождении военной службы, оформленного начиная с 23 июля 2024 года в период призыва или мобилизации.

В указе также отмечается, что единовременная выплата предоставляется военнослужащим, заключившим контракт в период прохождения военной службы по призыву или мобилизации. Контроль за исполнением документа мэр оставляет за собой.

В октябре министр финансов России Антон Силуанов заявил в ходе пленарного заседания Госдумы, что участники специальной военной операции и их семьи при любых обстоятельствах будут обеспечены средствами. По его словам, в проекте бюджета на поддержку£ участников СВО предусмотрено более 13 млрд рублей.

Ранее Минобороны предложило изменить процедуру выплат мобилизованным после увольнения.

