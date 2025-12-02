На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президент Финляндии заявил о «последнем шансе» Запада

Стубб: Запад имеет последний шанс доказать миру готовность к диалогу
IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

Следующие 5—10 лет определят мировой порядок на десятилетия вперед. Об этом в своей статье для американского журнала Foreign Affairs написал президент Финляндии Александр Стубб.

По его словам, «это последний шанс для стран Запада убедить остальной мир в том, что они способны к диалогу, а не к монологу, к последовательности, а не к двойным стандартам, и к сотрудничеству, а не к доминированию». Если государства «откажутся от сотрудничества в пользу конкуренции, мир погрузится в еще большие конфликты», считает финский лидер.

2 октября президент России Владимир Путин заявил, что западные страны оказались не готовы отказаться от гегемонии, а также не устояли перед соблазном абсолютной власти.

Он отметил, что провал гегемонии был только вопросом времени. А что касается попыток предписывать другим государствам, что им делать и как строить свою политику, то они закончились неудачей, подчеркнул российский лидер.

Ранее Стубб заявил, что против Путина нужно «применить кнут».

