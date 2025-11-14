На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ВСУ заявили о нехватке солдат и пилотов

The i Paper: ВСУ испытывают острую нехватку живой силы на передовой
Oleksandr Ratushniak/Reuters

Украинские войска испытывают острую нехватку живой силы на передовой. Об этом сообщили солдаты ВСУ британскому изданию The i Paper.

«Не хватает пилотов, денег и квалифицированных специалистов», — отметил один из украинских военнослужащих, находящийся в районе Красноармейска.

Издание уточнило, что некоторые солдаты отказываются участвовать в боях.

По словам другого военного ВСУ, у Украины в три-пять раз меньше войск, чем ей необходимо. При этом никто не хочет идти в пехоту, все хотят работать в тылу.

12 ноября мэр Киева Виталий Кличко признал, что ВСУ сталкиваются с растущей нехваткой солдат. По его словам, почти четыре года военных действий негативно сказались на способности Украины пополнять ряды украинской армии. Чиновник также заявил, что российские войска неустанно продвигаются вперед.

Согласно действующим правилам, украинцы могут быть мобилизованы с 25 лет. Кличко предложил изменить данное положение, снизить этот возраст до 22-23 лет.

Ранее в ВСУ признали нехватку бойцов для удержания Красноармейска.

