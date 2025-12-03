В Черном море уничтожили два украинских безэкипажных катера

Два украинских безэкипажных катера уничтожили в северо-западной части Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

По данным ведомства, морские дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) были ликвидированы силами Черноморского флота РФ.

Также в ведомстве рассказали, что за прошедшие сутки российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали 251 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Речь идет о дронах самолетного типа.

Утром 3 декабря пресс-служба Минобороны РФ заявила, что в течение ночи над территорией страны сбили 102 беспилотника ВСУ. Больше всего целей — 26 — ликвидировали в Белгородской области. Над Брянской областью уничтожили 22 летательных аппарата, над Курской областью — 21, над Ростовской областью — 16. Еще семь БПЛА ликвидировали в Астраханской области, шесть — в Саратовской области и четыре — в Воронежской области.

Как рассказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, украинские беспилотники сбили над Каменском и четырьмя районами региона. Среди них — Мясниковский, Тарасовский, Чертковский и Миллеровский.

Ранее уничтожение безэкипажных катеров ВСУ в Черном море попало на видео.