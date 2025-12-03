На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Атаку беспилотников отразили в Ростовской области, последствия уточняются

Беспилотники сбили ночью в пяти районах Ростовской области
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Беспилотники сбиты ночью в пяти районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«Минувшей ночью в Ростовской области БПЛА уничтожены в Каменске, Мясниковском, Миллеровском, Тарасовском и Чертковском районах», — написал губернатор.

Количество сбитых дронов неизвестно.

Информация о последствиях атаки уточняется. Среди местных жителей никто не пострадал, добавил Слюсарь.

29 ноября в Таганроге Ростовской области в результате ударов БПЛА был поврежден многоквартирный дом и разрушена крыша общежития местного техникума.

В ночь на 3 декабря беспилотники также были сбиты в Петровском районе Саратовской области. Губернатор региона Роман Бусаргин рассказал, что, предварительно, никто не пострадал. На месте работают представители экстренных служб.

Ранее двое мужчин пострадали во время атаки на Белгородскую область.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами