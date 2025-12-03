Атаку беспилотников отразили в Ростовской области, последствия уточняются

Беспилотники сбиты ночью в пяти районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«Минувшей ночью в Ростовской области БПЛА уничтожены в Каменске, Мясниковском, Миллеровском, Тарасовском и Чертковском районах», — написал губернатор.

Количество сбитых дронов неизвестно.

Информация о последствиях атаки уточняется. Среди местных жителей никто не пострадал, добавил Слюсарь.

29 ноября в Таганроге Ростовской области в результате ударов БПЛА был поврежден многоквартирный дом и разрушена крыша общежития местного техникума.

В ночь на 3 декабря беспилотники также были сбиты в Петровском районе Саратовской области. Губернатор региона Роман Бусаргин рассказал, что, предварительно, никто не пострадал. На месте работают представители экстренных служб.

Ранее двое мужчин пострадали во время атаки на Белгородскую область.