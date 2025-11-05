Уничтожение морских дронов ВСУ в Черном море попало на видео

Уничтожение четырех безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) в акватории Черного моря попало на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «Омерзительная 8».

На кадрах видно, как российские барражирующие боеприпасы «Ланцет» наносят удары по украинским морским дронам.

В подписи к ролику говорится, что бой произошел в акватории Черного моря в ночь на 2 ноября. Безэкипажные катера ВСУ были обнаружены при помощи разведывательного беспилотника Черноморского флота РФ «Иноходец», подчеркивается в тексте.

2 ноября пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что военнослужащие страны уничтожили шесть украинских морских дронов в северо-западной части Черного моря. Украинские катера были выведены из строя силами Черноморского флота, рассказали в ведомстве.

19 октября журналисты РИА Новости со ссылкой на силовые структуры написали, что бойцы ВСУ используют для управления безэкипажными катерами в акватории Черного моря спутниковую систему британской компании OneWeb. Как отметил источник агентства, российским военным удалось захватить один из украинских морских дронов, оснащенный соответствующим терминалом.

Ранее к берегам Турции прибило набитый взрывчаткой безэкипажный катер ВСУ.