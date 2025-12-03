На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В российском регионе из-за атак ВСУ повреждены резервуары с топливом

Гусев: в Воронежской области повреждены резервуары с топливом при атаке ВСУ
Evgeniy Maloletka/AP

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале, что после ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались повреждены резервуары с топливом.

«В одном из районов в результате падения сбитого БПЛА незначительно повреждены несколько резервуаров с топливом», — отметил Гусев.

По его словам, повреждения оказались незначительными.

3 декабря Минобороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны сбили за ночь 102 украинских беспилотных летательных аппарата над 7 регионами России.

Военные уничтожили 26 дронов над Белгородской областью, 22 — над Брянской областью, 21 — над Курской областью, 16 — над Ростовской областью.

Семь БПЛА сбили над Астраханской областью, шесть — над Саратовской областью и четыре — над Воронежской областью.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что беспилотники были уничтожены в Каменске, Мясниковском, Миллеровском, Тарасовском и Чертковском районах региона. Среди местных жителей никто не пострадал.

Ранее двое мужчин пострадали во время атаки на Белгородскую область.

Атаки БПЛА на Россию
